Hekim vekillerden ‘tomografi’ tepkisi: “Ek mesailere para yok, sevklere var, hastalar perişan…”

Kamuda ek mesai hizmetlerini durdurma eylemi nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Acil Servis’inde mesai sonrası tomografi çekilemediğini ifade eden hekim vekiller, bu duruma tepki gösterdi.

Milletvekilleri, hastaların zor durumda kalmasını ve özel hastanelere sevk yapılmasını eleştirdi.

Sağlığın ‘amiral gemilerinde’ acil servis için hayati önemi olan tomografi cihazının mesai saatleri dışında, çalışanların mesaiye gitmediği için kullanılamadığını anlatan hekim Sıla Usar İncirli ve Filiz Besim, hastaların özel hastanelere sevk edilmesine sert tepki gösterdi.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Bu kadar zor muydu pandemi yorgunu çalışanların haklarını ödemek? Geldiğimiz nokta hem hastaları hem de çalışanları perişan edecek kadar vahimdir” derken, CTP Milletvekili Filiz Besim, “Çalışanların ek mesailerini ödeyemeyen hükümet, özel hastanelere binlerce lirayı birkaç saatte ödeyeceğinin hesabını yapamıyor” ifadelerini kullandı.

“Çalışanların ek mesailerini ödeyemeyen hükümet, özel hastanelere binlerce lirayı birkaç saatte ödeyeceğinin hesabını yapamıyor”

Besim’in sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Hastalar tomografi için sevk kuyruğunda…

Bugün çalışanlar Ocak ayından beri almadıkları ek mesaileri nedeniyle ek mesai hizmetlerini durdurdular. Eylemleri önünde saygıyla eğiliyorum.

Ancak bu eylem sonrasında Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda tüm tomografilerin özel hastanelere aktarıldığından Sayın Sağlık Bakanı’nın haberi var mı? Bu sevkler şu an öylesine yoğun ki; Girne’den ambulans Lefkoşa’ya aktarıldı. Bölge hastanelerinden gelen birçok acil, sevk kuyruğunda işlemlerinin yapılıp özel hastanelere tomografi için sevk edilmeyi bekliyor. Çalışanların ek mesailerini ödeyemeyen hükümet, özel hastanelere binlerce lirayı birkaç saatte ödeyeceğinin hesabını yapamıyor.”

“Gelsinler komadaki hastaları en kritik hallerde kendileri taşısınlar, belki yaptıklarının bedelinin ne kadar ağır olduğunu anlarlar”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler eyer verdi: “Bir yakınımın ani rahatsızlanması nedeniyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde onlarca hastanın ve yakınının yaşadığı ızdıraba ortak oldum bu gece. 6 ayı aşkın süredir sağlık çalışanlarının ek mesai ücretlerini ödemeyen gayrı meşru hükümet KTAMS ve KAMUSEN’in ek mesaiye gelmeme kararı almasına neden oldu. Çalışanların ne çok sabır ettiklerini çok iyi biliyorum ve haklı eylemlerini destekliyorum. Hükümet ha bugün ha yarın diyerek aylarca çalışanları oyaladı. Bu kadar zor muydu pandemi yorgunu çalışanların haklarını ödemek? Geldiğimiz nokta hem hastaları hem de çalışanları perişan edecek kadar vahimdir. Sağlığın amiral gemilerinde acil servis için hayati olan tomografi cihazı mesai saatleri dışında çalışmıyor şimdi, çünkü çalışanlar ek mesaiye gelmiyor. Hastalar ambulanslarla zor şartlarda özel bir sağlık merkezine taşınıyor bu gece ve sabaha kadar taşınmaya devam edecek. Gayrı meşru hükümetin hiçbir bakanı başta sağlık bakanı hiç uyumasın bu gece. Çünkü hastanelerde korkunç bir vaziyet var, bundan onlar sorumludur. Gelsinler komadaki hastaları en kritik hallerde kendileri taşısınlar, belki yaptıklarının bedelinin ne kadar ağır olduğunu anlarlar. Bu akşam bizim gibi onlarca, yüzlerce hastaya şifa olan meslektaşlarıma, hemşire ve sağlık çalışanı dostlarıma minnettarım, iyi ki varsınız. Siz bu ülkenin sağlığını omuzlarında taşıyanlarsınız.”