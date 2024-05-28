Hayvancılar yarın yeniden sendikalarla görüşecek

Hükümet ile görüşmelerinden sonuç alamayan hayvan üreticileri, yarın sendikalarla "yeni eylem planını" görüşmek üzere bir toplantı kararı aldı.

YENİDÜZEN'e konuşan birlik yönetimi, yarınki toplantının belirleyici olacağına dikkat çekti.

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, Maliye Bakani Özdemir Berova ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüşen hayvan üreticileri, hiçbir konuda uzlaşıya varamadıklarını açıklamıştı.

Hükümet, ithal donmuş et konusunda geri adım atmayacağını, söz konusu toplantı sonrası bir kez daha dillendirdi.