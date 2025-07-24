Aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Haspolat'ta saat 20.05 sıralarında, aracın çarptığı 4 yaşındaki Yusuf Mutlu hayatını kaybetti.
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Haspolat'ta saat 20.05 sıralarında, aracın çarptığı 4 yaşındaki Yusuf Mutlu hayatını kaybetti.
İlk tespitlere göre, Ü.M.(K-19), Çimen Sokak üzerinde bulunan ikametgahın garaj yolunda kullanımında bulunan araç ile geri geri çıktığı sırada, aracının arka kısmında bulunan Yusuf Mutlu (E-4)'ya çarptı.
Olayda ağır yaralanan Yusuf Mutlu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.
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