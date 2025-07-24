“Yanan, hepimizin yurdudur. Tüm halkımızı, açıklanan yardım kampanyalarına destek olmaya çağırıyoruz”

Yeni Kıbrıs Partisi - Devrimci Komünist Birlik - Sol Hareket, güneyde devam eden yangınla ilgili destek çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Yanan, hepimizin yurdudur. Alevlere teslim edilen ormanlar bizim yaşam alanlarımız, çocuklarımızın geleceğidir. Bu nedenle tüm halkımızı, açıklanan yardım kampanyalarına destek olmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Limasol bölgesinde devam eden yangın felaketi bizleri derin bir üzüntüye boğmuştur.

Yeni Kıbrıs Partisi, Sol Hareket ve Devrimci Komünist Birlik olarak, Kıbrıs’ın her iki tarafındaki milliyetçi ve şoven yönetimlerin, bu büyük felaket karşısında dahi dayanışma ve yardımlaşmadan uzak durmalarını kabul edilemez buluyoruz. Ortak yurdumuzu milliyetçi hesaplara kurban eden bu anlayışı şiddetle kınıyoruz.

Yanan, hepimizin yurdudur. Alevlere teslim edilen ormanlar bizim yaşam alanlarımız, çocuklarımızın geleceğidir.

Bu nedenle tüm halkımızı, açıklanan yardım kampanyalarına destek olmaya çağırıyoruz.

Yaşadığımız bu felaket, Kıbrıs’taki bölünmüşlüğün tüm Kıbrıslılar için ne denli büyük bir tehdit olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Birleşik Federal Kıbrıs için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.