“Cumhurbaşkanlığı görüşme talebimize yanıt vermiyor, eyleme hazırlanıyoruz”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kayıp Şahıslar Komitesi’nde (KŞK) görev yapan çalışanların iş güvencesizliği ve ekonomik haklarının belirsizliği gerekçesiyle eyleme hazırlanıyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, beş aydır Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Müsteşarı Okan Donangil’den görüşme talep ettiklerini ancak hiçbir yanıt alamadıklarını vurguladı.

Bengihan, “29 Temmuz Salı gününe kadar sendikamıza randevu verilmezse, 30 Temmuz Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde ilk eylemimizi başlatacağız” dedi.