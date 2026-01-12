Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, hükümetin maaş ve asgari ücret politikalarındaki çelişkilere dikkat çekti.

Asgari ücrete hayat pahalılığı oranında artış yapılırken “Bu hükümetimizin kararı” denildiğini, erken seçim çağrılarına ise “Buna biz karar veririz” yanıtı verildiğini söyleyen Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, memur maaşlarına ilişkin hayat pahalılığı ödeneğinde farklı formüller gündeme geldiğinde ise hükümet tarafından “buyurun kararı birlikte alalım” yaklaşımının sergilendiğini belirtti.

Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Başbakan’a seslenerek, “Hayırdır Sayın Başbakan? Elinizden tutan mı var? Yoksa bu konuda irade sorunu mu yaşıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Trol hesaplar aracılığıyla görev tanımı hatırlatılmadan önce, belediye başkanı olmasının yanında CTP MYK üyesi ve Mali Sekreteri olduğunu da anımsatan Şenkul, hükümetin ekonomik kararlardaki tutarsızlığı eleştirdi.