“Haybeden Gerçeküstü Aşk” Kıbrıs prömiyeri yarın akşam yapılıyor

“Aşkı tarif etmeye çalışmak heybeden gerçek üstü bir çabadır, içine etmek daha kolaydır!” diyor, kaleme aldığı “Haybeden Gerçeküstü Aşk” oyununda Yılmaz Erdoğan...

Kıbrıs prömiyerini 26 Kasım Salı akşamı saat 20.00’de Holly Stone Performance Hall sahnesinde yapacak olan oyun, Aralık ayı boyunca, 3 - 10 ve 17 Aralık’ta sahne alacak.

Oyunu uyarlayan ve yönetmenliğini üstlenen Osman Ateş oyunda Hatice Tezcan ile rol alıyor.

Kelime oyunlarıyla bezeli masal gibi başlayan bir aşkı konu alan oyun, herkesin kendi aşkını biricik sanışını sorguluyor. Bütün filmler aynı, hepimiz aynı film içindeyiz, peki sonsuza kadar sürerecek mi? gibi sorularla oyun, izleyenlerini güldürürken, düşündürüyor da.

Proje Koordinatörü Duygu İnan oyunun sürükleyiciliğine vurgu yaparken bu önemli sorulara çok farklı yerden bakıldığına vurgu yapıyor.