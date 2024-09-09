“Hayat pahalılığı özel sektöre de verilecek mi? Verilecekse, piyasaya yansımaması mı beklenecek?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hayat pahalılığının özel sektör çalışanlarına da yansıtıp yansıtılmayacağını sordu, yansıtılması halinde piyasalara nasıl yansıyacağının “hükümet” tarafından hesaplanıp hesaplanmadığını sorguladı.

Hayat pahalılığının kamu çalışanlarına olduğu gibi özel sektör çalışanlarına da verilip verilmeyeceğini sorgulayan Erhürman, “Peki nasıl olacak? Özel sektör çalışanlarına hayat pahalılığı verilecek de daha önce defalarca tecrübe edilmesine karşın bunun piyasadaki fiyatlara yansımaması mı beklenecek?” diye sordu.

“Bu durumda hayat pahalılığı artmaya, ücretler döviz bazında bile artarken alım gücü düşmeye devam etmeyecek mi?” diyen Erhürman, “Ülkeyi yönettiğini iddia edenler ne yapacak peki? Bütün bunlar yokmuş gibi pembe tablolar çizmeye devam mı edecek? Bu trenin üzerimize doğru geldiğini de, çözüm önerilerini de defalarca anlattık. Daha önemli işleri olan arkadaşlar seyretmeye devam etti, ediyor!” vurgusu yaptı.

“Bu ülkeye, bu halka dair zerre gaile taşımayan bu zihniyet gidecek” diyen Erhürman, “Kim ne derse desin, yalnızca bu konuda değil, her konuda bu halk ancak o zaman rahat bir nefes alabilecek” dedi.

Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Nasıl olacak? Hayat pahalılaşacak, hayat pahalılığı belediye çalışanları dahil kamu çalışanlarına verilecek, özel sektör çalışanlarına verilmeyecek mi?

Peki nasıl olacak? Özel sektör çalışanlarına hayat pahalılığı verilecek de daha önce defalarca tecrübe edilmesine karşın bunun piyasadaki fiyatlara yansımaması mı beklenecek? Mevzuat çerçevesinde asgari ücrete bağlı olarak belirlenen ücret ve fiyatlar artmayacak mı?

Peki nasıl olacak? Bu durumda hayat pahalılığı artmaya, ücretler döviz bazında bile artarken alım gücü düşmeye devam etmeyecek mi?

Peki nasıl olacak? Bu şartlar altında güneye geçebilen insanlar, gittikçe artan bir şekilde pek çok ihtiyaçlarını, son dönemde okulların açılma zamanıyla birlikte kırtasiye malzemelerini dahi güneyden almayacak mı?

Ve peki nasıl olacak? Bu durum bir yandan Maliye'nin gümrükten, KDV'den elde ettiği gelirleri azaltırken, özellikle küçük esnafı bitme noktasına, güneye geçemeyen dar gelirli insanlarımızı her gün daha da büyük sıkıntılara sokmayacak mı? Kayıt dışılık ve yabancı ucuz emekte daha da artış risklerini büyütmeyecek mi?

Ülkeyi yönettiğini iddia edenler ne yapacak peki? Bütün bunlar yokmuş gibi pembe tablolar çizmeye devam mı edecek? Bu trenin üzerimize doğru geldiğini de, çözüm önerilerini de defalarca anlattık. Daha önemli işleri olan arkadaşlar seyretmeye devam etti, ediyor!

Peki nasıl mı olacak? Bu ülkeye, bu halka dair zerre gaile taşımayan bu zihniyet gidecek. Kim ne derse desin, yalnızca bu konuda değil, her konuda bu halk ancak o zaman rahat bir nefes alabilecek.”