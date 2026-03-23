“Hayat pahalılığı ödeneği dondurulmadı”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. “Yanlış algı operasyonlarına mahal verilmesin. Hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması diye bir husus kesinlikle yoktur” diyen Berova, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin Meclis kürsüsündeki eleştirilerin ekonomik gerçekliklerden uzak olduğunu öne sürdü.

Berova, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası küresel ekonomide dalgalanmalar yaşandığını belirterek, bu durumun Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte Kıbrıs’ın kuzeyini de etkilediğini ifade etti. Bu dalgalanmanın sonbahar aylarına doğru azalacağı öngörüsüyle düzenleme yaptıklarını dile getiren Berova, üç aylık hayat pahalılığı ödeneğinin çalışanlar ve asgari ücretliler için “nefes suyu” olacağını savundu.

Haziran ayında verilecek hayat pahalılığı oranı netleşmeden yapılacak bir artışın “Hayat pahalılığı sarmalını büyüteceğini” öne süren Berova, süreç içinde normal seyrine dönüleceğini ifade etti. Zaman baskısı nedeniyle toplu bir paket hazırlanamadığını belirten Berova, yasal düzenlemenin ay sonuna kadar tamamlanmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Berova, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın süresine ilişkin belirsizlik olduğunu ifade etti. Berova, “Akaryakıt fiyatlarındaki değişkenliğin ne kadar süreyle devam edeceğini kontrol edemeyiz. Kısa olmasını umuyoruz. Yoksa dünya ekonomisini etkileyecek, bir noktada duracağını umuyoruz” diye konuştu.

“Asgari ücretliye can suyu verilecek”

Maliye Bakanı Özdemir Berova, ilk ekonomik dalganın etkisi geçene kadar maaşlarda artış yaparak vatandaşlara destek sağlayacaklarını ifade etti. Berova, “İlk dalganın getirdiği dalganın dinmesine kadar geçecek olan sürede insanımıza maaşlarında, asgari ücretlilerin maaşlarında bir artış yapmak suretiyle can suyu vereceğiz. Akaryakıt fiyatlarının bir noktadan sonra düşmesi gerekiyor. Bunu da takip edeceğiz” dedi.