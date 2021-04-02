Hayat Pahalılığı durdurma kararı mahkemelik

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti'nin hayat pahalılığı ödeneğini durdurma kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor.

Yapılan ortak açıklamada, "tüm çalışanların, emeklilerin ve sosyal yardım alanların alım gücünü koruyan hayat pahalılığı hakkının korunması için iki öğretmen sendikası olarak 7 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de “eğitim alanında” kararın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız" denildi.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Geleceğe yürüme edası ile kurulan UBP-DP-YDP azınlık hükümeti çalışanların birikimlerine, emeklerine ve ekonomik özlük haklarına göz koyarak, toplumun daha da fakirleşmesine, Türkiye’ye daha da fazla mali bağımlılık oluşturmasına yol haritası hazırlamaktadır.

Hükümet çalışanların haklarına göz koyarken harçlara ve dolaylı vergilere % 12 zam yapmaktan geri durmamıştır. Elektriğe %15 zam kapımızı çalmaktadır. DPÖ’nün açıkladığı eksi HP oranları ile marketlerdeki fiyatlar cep yakmaktadır. Salgından dolayı binlerce iş yeri ve çalışan mağdur durumda, geçim derdi ile baş başa bırakılmıştır.

2020 yılının 2. altı ayında oluşan yüzde 10.65 hayat pahalılığının Mart ayı sonuna kadar kamu çalışanlarına, belediye emekçilerine, KİT’ler ve kooperatiflerin çalışanlarına, emeklilere ve sosyal yardım alanlara ödenmediği gerçeği ortada dururken, Hükümetin toplumun alım gücünü koruyan hayat pahalılığı ödeneğini uyduruk gerekçelerle durdurmasını kabul etmiyoruz.

Asgari Ücreti belirleme noktasında çalışandan yana değil sermayeden yana tavır koyarak Türkiye ve Bulgaristan’dan sonra 405 Euro ile Avrupa’daki en düşük asgari ücrete toplumu mahkum eden Hükümeti bir kez daha protesto ediyoruz

Tüm çalışanların, emeklilerin ve sosyal yardım alanların alım gücünü koruyan hayat pahalılığı hakkının korunması için iki öğretmen sendikası olarak 7 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de “eğitim alanında” kararın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağımızı ve BMBP ile birlikte Hükümete gereken cevabı eylemlerle vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.”