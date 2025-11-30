“Hayat kısa, mutlu olmanın birçok formülü var”
Portre / Sahil- Hacımevlüt – Müzik Öğretmeni Adayı
Muhabir: Sonay Demirpençe
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Aktif
Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Güzellik salonu açardım
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Okul ve tırnakçıyım müşterilerim
Kayıtsız kalamadığım şey… Yalan
En büyük pişmanlığım… Müziğe daha erken başlamamak
En büyük sevincim… Kendimi nasıl mutlu edebileceğimi bulmuş olmam
Hayatımın dönüm noktası… İlk işe başlayışım
Beni en çok etkileyen yazar… Rupi kaur
Başucumdaki kitap... Bu beden benim evim
En keyif aldığım müzik.. Asil gök -Hastayım Sana
En son izlediğim film… Cruella
Kendim için son aldığım şey… Makyaj malzemesi
Dolabımdaki en gereksiz şey… Giyecek yer bulurum diye 3 senedir bekleyen pembe taşlı üstüm
Benim için alınabilecek en güzel hediye…Parfüm
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnsanlara hemen güvenmek
Kendimde beğendiğim özellik… Çok vefalı olmam
Olmasa da olur… Çevremdeki çoğu insan
Olmazsa olmaz… Bakımlı görünmek
En iyi yaptığım yemek… Fırın makarnası veya lazanya
Hayalimdeki dünya… Kadınların ve çocukların eşit, siyasetin doğru yolda olduğu bir dünya.
Aşk benim için… Kalbinde kelebekler uçuşturan ama seni bir anda yere toslatan şey
Onunla çok tanışmayı isterdim… Şebnem Ferah
Görmek istediğim yer… İspanya
Mutlaka yapmak istediğim.. Başarılı bir müzisyen olmak
Son olarak söylemek istediklerim… Hayat kısa, mutlu olmanın birçok formülü var. Yolunuzu bulmaya çalışmanız yeterli.