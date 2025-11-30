Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Aktif

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Güzellik salonu açardım

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Okul ve tırnakçıyım müşterilerim

Kayıtsız kalamadığım şey… Yalan

En büyük pişmanlığım… Müziğe daha erken başlamamak

En büyük sevincim… Kendimi nasıl mutlu edebileceğimi bulmuş olmam

Hayatımın dönüm noktası… İlk işe başlayışım

Beni en çok etkileyen yazar… Rupi kaur

Başucumdaki kitap... Bu beden benim evim

En keyif aldığım müzik.. Asil gök -Hastayım Sana

En son izlediğim film… Cruella

Kendim için son aldığım şey… Makyaj malzemesi

Dolabımdaki en gereksiz şey… Giyecek yer bulurum diye 3 senedir bekleyen pembe taşlı üstüm

Benim için alınabilecek en güzel hediye…Parfüm

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… İnsanlara hemen güvenmek

Kendimde beğendiğim özellik… Çok vefalı olmam

Olmasa da olur… Çevremdeki çoğu insan

Olmazsa olmaz… Bakımlı görünmek

En iyi yaptığım yemek… Fırın makarnası veya lazanya

Hayalimdeki dünya… Kadınların ve çocukların eşit, siyasetin doğru yolda olduğu bir dünya.

Aşk benim için… Kalbinde kelebekler uçuşturan ama seni bir anda yere toslatan şey

Onunla çok tanışmayı isterdim… Şebnem Ferah

Görmek istediğim yer… İspanya

Mutlaka yapmak istediğim.. Başarılı bir müzisyen olmak

Son olarak söylemek istediklerim… Hayat kısa, mutlu olmanın birçok formülü var. Yolunuzu bulmaya çalışmanız yeterli.