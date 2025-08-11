Havalimanında uygunsuz tavır sergileyen kişi cezaevine gönderildi

Ercan Havalimanı’nda bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren H.H.A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Melisa Alpaslan, 11 Ağustos 2025 saat 04.00 sıralarında, Ercan Havalimanı gelen yolcu salonunda H.H.A.’nın makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırdığını, çevreye rahatsızlık verdiğini ve ellerini gelişigüzel sağa sola sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu anlattı. Zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını belirten Alpaslan, 10 Ağustos’ta ülkeye 90 günlük vize ile giriş yaptığını, Kıbrıs’ın kuzeyinde herhangi bir bağı bulunmadığını ve soruşturmaya etki edebileceği bir husus kalmadığını ifade etti.

Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, H.H.A.’nın 4 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.