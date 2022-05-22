Havalar ısındı, arazi yangınları başladı

Hava sıcaklıkların artış göstermesiyle birlikte ülkenin çeşitli yerlerinde yangınlar meydana gelmeye başladı. Bugün, Dörtyol, Pınarbaşı ve Mağusa Saklıkent, Paşaköy ve İskele'de yangın çıktı.

Dörtyol'da arazi yangını

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.00 sıralarında, Dörtyol köyünde arazi yangını meydana geldi. Yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.

Pınarbaşı'ndaki yangında zarar büyük

Öte yandan, saat 12.00 sıralarında ise Pınarbaşı köyünde başlayan yangın sonucu, 29 dönüm biçilmemiş buğday, 8 dönüm anız, 179 metre uzunluğundaki sulama lastikleri ve 29 adet muhtelif meyve ağaçları yandı. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Belediyeye ait su tankeri ve bölge halkı müdahale etti.

Avluda bulunan 3 Fiber tekne yanarak zarar gördü

Saat 14.00 sıralarında Gazimağusa'da Saklıkent Bölgesinde meydana gelen yangın sonucu 3 dönüm biçilmemiş arpa, bir adet telefon direği, yaklaşık dört dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile çöpler ve Tantura isimli iş yeri avlusunda bulunan 3 adet fiber tekne yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri ile bölge halkı traktörler ile müdahale etti. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Paşaköy'de kıraçlık alan, çöp ve molozlar yandı

Bugün saat 15.00 sıralarında Paşaköy'ün güney kısmında başlayan yangın sonucu yaklaşık 150 dönümlük alçak Orman arazisi ile yaklaşık 150 dönümlük alan içerisinde kıraçlık alan, çöp ve molozlar yandı. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Paşaköy Belediyesi ve askeri birliklere ait tankerler ile müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

tüm yangınla ilgili olarak polis soruşturması devam ediyor.