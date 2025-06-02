Hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 dereceye yükselecek

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 38 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi, yayımladığı hava tahmin raporunda, 9 Haziran’a kadar havanın açık ve az bulutlu olacağını, en yüksek hava sıcaklığının yarın iç kesimlerde 31-34, sahillerde 25-28 , diğer günlerde ise iç kesimlerde 35-38, sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyredeceğini kaydetti.

Genellikle batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar beklendiği de belirtildi.