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Hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 dereceye yükselecek

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 dereceye yükselecek

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 38 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

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Meteoroloji Dairesi hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 38 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi, yayımladığı hava tahmin raporunda, 9 Haziran’a kadar havanın açık ve az bulutlu olacağını, en yüksek hava sıcaklığının yarın iç kesimlerde 31-34, sahillerde 25-28 , diğer günlerde ise iç kesimlerde 35-38,  sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyredeceğini kaydetti.

Genellikle batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar beklendiği de belirtildi.  

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