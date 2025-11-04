Hava sıcaklığı 33 dereceye kadar çıkacak

Güneyde, Kitas Weather’ın açıkladığı verilere göre, çarşamba ve perşembe günleri adayı mevsim için olağanüstü sıcak bir hava kütlesi etkileyecek.

Sıcaklıkların iç bölgelerde ve sahil kesimlerinde 32-33°C’ye kadar çıkması bekleniyor. Cuma günü hava sıcaklığında hafif bir düşüş öngörülse de değerlerin mevsim normallerinin üzerinde, 30°C’nin hemen altında seyredeceği bildirildi.

Kitas Weather, çarşamba ve perşembe günlerinin genel olarak güneşli geçeceğini, öğle saatlerinde dağlık bölgelerde yer yer bulutlanma görülebileceğini açıkladı.