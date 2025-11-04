Hava sıcaklığı 33 dereceye kadar çıkacak

Lefkoşa25 °C

Güneyde, Kitas Weather’ın açıkladığı verilere göre, çarşamba ve perşembe günleri adayı mevsim için olağanüstü sıcak bir hava kütlesi etkileyecek.

Sıcaklıkların iç bölgelerde ve sahil kesimlerinde 32-33°C’ye kadar çıkması bekleniyor. Cuma günü hava sıcaklığında hafif bir düşüş öngörülse de değerlerin mevsim normallerinin üzerinde, 30°C’nin hemen altında seyredeceği bildirildi.

Kitas Weather, çarşamba ve perşembe günlerinin genel olarak güneşli geçeceğini, öğle saatlerinde dağlık bölgelerde yer yer bulutlanma görülebileceğini açıkladı.

