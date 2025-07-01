Hatay ve İzmir Seferihisar'daki yangınlar devam ediyor

Türkiye genelinde son günlerde başlayan orman yangınlarının bazıları kontrol altına alınırken bazıları devam ediyor. 30 Haziran itibarıyla İzmir, Bilecik ve Hatay'da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binde fazla kişinin geçici olarak güvenli bölgelere tahliye edildi.

Hatay'da 30 Haziran'da farklı mahallelerde yangınlar çıktı. Şiddetli rüzgar bölgeye gönderilen yangın uçaklarının kullanılmasını engelledi. Yer yer kontrol altına alınan yangınlar henüz söndürülemedi.

1 Temmuz'da erken saatlerde yaptığı paylaşımda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, yaklaşık 1500 kişinin güvenli alanlara tahliye edildiğini, ahırlarda bulunan hayvanların da tahliyesinin tamamlandığını bildirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hatay'da kontrol altına alınamayan yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü yerleşim yerlerine sıçradığını söyledi.

"Heyetimiz yarın Hatay'da olacak. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Hatay halkı, bu felakette de kaderine terk edilmesin!" dedi.

İzmir'de Menderes'in Kuyucak mahallesi ile Seferihisar'ın Orhanlı mahallesi arasında 29 Haziran'da başlayan orman yangını geniş bir alana yayıldı ve 1 Temmuz'un erken saatlerinde henüz söndürülemedi.

İzmir'den bildiren BBC Türkçe muhabiri Hatice Kamer, yangının yayılarak Gümüldür'e kadar ulaştığını aktardı.

Seferihisar Orhanlı'da merkez ofisi bulunan Doğa Derneği'nden Galip Ener, sosyal medyada yaptığı paylaşımda yaban hayatının ağır bir yıkıma uğradığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı Seferihisar'ı "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan etti.

Öte yandan Manisa'nın Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da çıkan orman yangını, yer yer kontrol altına alınıp tekrar başladı.

Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasına yayılan yangın Durasıl ve ardından Şehitler köylerine sıçradı.

Havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği birkaç farklı noktayı etki altına alan yangın 1 Temmuz sabahı itibarıyla henüz söndürülemedi.

Gece hava araçlarının müdahaleye ara verdiği yangında, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başlıyor.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1 Temmuz sabahı 46 kişinin yangından etkilendiğini ve tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.