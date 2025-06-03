Hastanede yeni klinik şefleri göreve başladı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki bazı servislerin şefleri, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yaptığı sınavlarla belirlendi.

Kamu Hizmeti Komisyonu, sözlü sınav sonuçlarını Resmi Gazete’de de ilan etti.

Yazılı sınavın ardından yapılan sözlü sınavda başarılı olarak terfi ettirilen ve dünden itibaren yeni görevlerine başlayan doktorlar şöyle:

Nükleer Tıp Klinik Şefi: Şebnem Aydın

Deri ve Zührevi Hastalıkları Servisi Klinik Şefi: Nevruz Tuğcu

Genel Cerrahi Servisi Klinik Şefi: Burak Kavuklu

Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi Klinik Şefi: Erol Barçın

Göğüs Hastalıkları Servisi Klinik Şefi: Mustafa Akansoy

Ortopedi ve Travmatoloji Servisi Klinik Şefi: Cenk Soydan

Dahiliye Servisi Klinik Şefi: H. Özlem Gürkut

Üroloji Servisi Klinik Şefi: Özgür Çetiner

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Servisi Klinik Şefi: Arif Ersoy