Hastanede yeni klinik şefleri göreve başladı
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki bazı servislerin şefleri, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yaptığı sınavlarla belirlendi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki bazı servislerin şefleri, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yaptığı sınavlarla belirlendi.
Kamu Hizmeti Komisyonu, sözlü sınav sonuçlarını Resmi Gazete’de de ilan etti.
Yazılı sınavın ardından yapılan sözlü sınavda başarılı olarak terfi ettirilen ve dünden itibaren yeni görevlerine başlayan doktorlar şöyle:
Nükleer Tıp Klinik Şefi: Şebnem Aydın
Deri ve Zührevi Hastalıkları Servisi Klinik Şefi: Nevruz Tuğcu
Genel Cerrahi Servisi Klinik Şefi: Burak Kavuklu
Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi Klinik Şefi: Erol Barçın
Göğüs Hastalıkları Servisi Klinik Şefi: Mustafa Akansoy
Ortopedi ve Travmatoloji Servisi Klinik Şefi: Cenk Soydan
Dahiliye Servisi Klinik Şefi: H. Özlem Gürkut
Üroloji Servisi Klinik Şefi: Özgür Çetiner
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Servisi Klinik Şefi: Arif Ersoy