Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), bir süreden beridir, Cengiz Topel Hastanesi’nde idari ve yönetsel sıkıntılar yaşandığı ve Sağlık Bakanlığı’nın bunlara duyarsız kaldığı gerekçesiyle bugün Cengiz Topel Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Sendikadan verilen bilgiye göre, KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hastane önünde yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıldır, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yasalara göre atanması gereken başhekimin hastaneye atanmadığını belirterek, asıl ve sürekli kadroda çalışan başhekim eksikliğinin hastanede idari ve yönetsel sıkıntılara yol açtığını söyledi.

Bengihan, şu an hastanede bir başı boşluk yaşandığını ileri sürerek bu durumun Sağlık Bakanlığı’nın gereken zamanda ve sürede sorunların çözülmesi ile ilgili gerekli idari işlemeleri yapmamasından kaynaklandığını vurguladı. Bengihan, bakanlığın büyük sorumluluğu bulunduğunu da ifade eti.

“Hastanede başhekim ve idare amiri eksikliği var…”

Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhale çıkılıp sınavlarının yapılması gerekirken, son beş senedir vekalet verilerek görevlendirmeler yapıldığını ve bu şekilde başhekimlik açığın kapatılmaya çalışıldığını aktararak, “Şu an, hastanede vekâlet eden bir önceki başhekimin de emekli çıkmasıyla bir başıboşluk yaşanıyor” dedi.

Görevlendirme ve vekâlet usulü ile bu sorun çözülmeye çalışılırken hastanede farklı farklı doktorların görevlendirilmesi nedeniyle yetki karmaşası yaşandığını belirten Bengihan, “Hastanede, izin alırken ve işini yaparken yetki tartışması yaşanıyor, doktorlar kendi arasında sorumluluğun kimde olacağı yönünde karar üretemediği için bir başı boşluk var” ifadesini kullandı.

Bengihan ayrıca, hastanede uzun bir süreden beridir idare amiri eksikliğini de olduğuna dikkat çekerek, “Doktor ve hemşireler dışındaki diğer kamu görevlilerine görev verecek, izin verecek ve bir hastane idare amiri de yok” dedi.

“Hastanede başı boşluk var”

Bengihan, “Şu an hastanede bir başı boşluk yaşanıyor” diyerek, Sağlık Bakanlığı’nın hastaneyi ziyaret edip ne doktorların, ne hemşirelerin ne de kamu görevlilerinin sorunlarını dinlediğini belirterek, bu yetki karmaşasından dolayı bazı tartışmaların da yaşandığını ve hastanede çalışma barışının bozulduğunu ifade etti.

Bengihan, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından asıl ve sürekli kadroda başhekim için münhal ilan edip atama yapmasını ve Sağlık Bakanlığı’nın, başhekim atanıncaya kadar da başhekimliğe vekalet edecek olan kişiye karar vermesini talep etti.

Bengihan, bu adımların atılmaması halinde sendikanın yasal grev ve eylemlilik hakkını kullanacağı uyarısında bulundu.