"Hastane neden bitmedi, sövmeleri ben duyarım"

Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt Hastanesi inşaatını yerinde inceleyerek yüklenici firmaya “15 Kasım’da hani bitecekti, sövmeleri ben duyarım” ifadelerini kullandı.

İnceleme sırasında yüklenici firma Aşan Group yetkililerine seslenen Üstel, “Verdiğiniz süre zarfında hastaneyi bölgeye kazandırın” dedi. Üstel, “Hani 15 Kasım’da açılacaktı? Sen söz verdin, ben de basına söyledim” diyerek gecikmenin gerekçesini sordu.

Yüklenici firma temsilcileri ise gecikmenin elde olmayan nedenlerden kaynaklandığını savunarak, projede sonradan ortaya çıkan işler ve belirsizlikler bulunduğunu, belediyeyle ilgili çözülmesi gereken konuların hâlâ devam ettiğini ifade etti.

Firma yetkilileri, “İşler çıktı, onlar için zamana ihtiyacımız oldu. Projede belirsiz olan şeyler vardı, onların üzerine ekleme yaptık” dedi.

Bu açıklamalara sert tepki gösteren Üstel, “Elde olmayan sebeplerden niye haberim yok? Sövmeleri ben duyarım siz değil. Siz söz verdiniz, 15 Kasım dediniz. Ocak ayındayız” diye konuştu. İnşaatın fiziki olarak devam ettiğini ancak bu tarihte bitmiş olması gerektiğini vurgulayan Üstel, “Hesap yapmadan neden ihaleye çıkıyorsunuz? Bin türlü yakıştırmalar yapılıyor bana” ifadelerini kullandı.

Yüklenici firmanın, ihale sürecinin 26 Ocak’a kadar süreceğini ve Şubat ortasında teslim hedeflediklerini belirtmesi üzerine Üstel, bu açıklamayı da yeterli bulmadı. Üstel, “Ben tarih isterim. Şubat ortası falan anlamam. Ben basına tarih vereceğim. Neden bana söylemiyorsunuz, ben mi bunları takip edeceğim?” diyerek net bir teslim tarihi talep etti.

