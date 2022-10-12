Hastane, kütüphane ve spor salonu açılacak

Yakın Doğu Oluşumu’nun Yeniboğaziçi’nde yatırımını tamamladığı sağlık, eğitim, kültür ve spor alanlarında bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Yeniboğaziçi Büyük Kütüphanesi, Çok Amaçlı Spor Salonu ve lojman kompleksinin açılış töreni, 15 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Yeniboğaziçi’nde açılışı yapılacak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, bölgede sağlık hizmeti sunacak. 10 bin metrekare kapalı alana sahip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin yatak kapasitesi ise 50 olacak.

Yeniboğaziçi’nde açılacak olan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde başta kalp ve damar cerrahisi olmak üzere, dahiliye, genel cerrahi, çocuk sağlığı, kadın doğum, üroloji, nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi, göğüs hastalıkları, beslenme ve diyetetik, göz, deri, kulak-burun-boğaz, enfeksiyon hastalıkları, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, ortopedi ile aile hekimliği branşlarında hizmet verecek. Hastane ile birlikte sağlık personelinin kullanımı için inşa edilen iki bloktan oluşan ve yaklaşık 50 dairenin yer aldığı lojman kompleksinin de açılışı yapılacak.

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphanesi ile 750 bin basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynağa erişim imkanı sağlanacak

15 Kasım’da açılışı yapılacak bir diğer yatırım ise Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphanesi olacak. 750 bin basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynağa erişim imkanı sağlayacak olan kütüphane, başta Gazimağusa ve İskele olmak üzere bölge halkına da ücretsiz olarak hizmet verecek. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphanesi’de 250 kişilik oturma ve çalışma alanı, bireysel ve grup çalışma odaları, elektronik kaynaklar araştırma salonu, süreli yayınlar okuma bölümü ve arşiv odası ile kullanıcılarına kullanım sunacak.

Uluslararası standartlarda altyapıya sahip çok amaçlı spor salonu

Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Kampüsü’nde yapımı tamamlanarak Mayıs 2022’de kullanıma açılan 2 bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası standartlara uygun Çok Amaçlı Spor Salonunun resmi açılışı da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Büyük Kütüphanesi ve lojman kompleksi ile birlikte 15 Kasım haftasında gerçekleştirilecek. Çelik ve betonarme inşaat sistemiyle yapılan spor salonu; 500 kişilik tribün kapasitesi, ana giriş holü, giriş terasları, bay ve bayan soyunma odaları gibi bütün olanakları ile basketbol, voleybol, hentbol organizasyonları için hizmet verecek.

Sahanın; sporcular için güvenlik, konfor ve sportif performans sağlayan zemin kaplamasında, uluslararası basketbol, hentbol ve voleybol federasyonları tarafından onaylanmış malzemeler kullanıldı.

Günsel: “Yeniboğaziçi Kampüsümüzde halkımıza kazandırdığımız eserler, bölgenin yaşam standartlarını yukarı taşıyacak”

Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünün eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarında; her biri kendi alanının son teknolojisi ile donatılmış tam teşekküllü eserlerleri ile bölge halkının yaşam standartlarını yukarı taşıyacağını söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Her fırsatta dile getirdiğim gibi; temelini attığımız, açılışını yaptığımız her bir eseri, bu topraklarda kökleşerek kalıcı olma mücadelemizin bir adımı olarak görüyoruz. Yeniboğaziçi’nde, Cumhuriyetimizin 39’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladığımız 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı Haftası’nda açılışını yapacağımız eserler de bu topraklardaki köklerimize güç katacak” ifadesini kullandı.