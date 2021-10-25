Haspolat’ta olaylı gece: İki kişi ağır yaralandı

Haspolat’ta dün akşam üç kişi arasında başlayan tartışma olaylı bitti, iki kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

39 yaşındaki B.F., tartıştığı 37 yaşındaki Cuma Fakı ve 30 yaşındaki Özgün Fakı’yı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Polis, olayda yaralanan Cuma Fakı ve Özgün Fakı, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındığını, B.F’nin de tutuklandığını belirtti.

Polis’ten yapılan açıklama şöyle: “24.10.2021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Haspolat’ta B.F.(E-39), aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Cuma FAKI (E- 37)’yı göğüs, sırtı ve sağ elinden, Özgün FAKI (K-30)’yı ise göğüs kısmından ağır şekilde yaralamak suretiyle katle teşebbüs etmiştir.

Olayda yaralanan Cuma FAKI ve Özgün FAKI, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. B.F. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.