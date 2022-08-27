Haspolat'ta mezarlık bölgesindeki çöplük alanda yangın

Haspolat'ta mezarlık bölgesindeki çöplük alanda çıkan yangında, bir dönümlük alandaki çöpler, molozlar ve kamışlık yandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 13:15 sıralarında çıkan ve polis itfaiye ekipleri ile Lefkoşa Türk Belediyesine ait iş makineleriyle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın sonucu bir dönümlük alandaki çöpler, molozlar ve kamışlık alan yandı.