Haspolat’ta 2 bin kilograma yakın kaçak et ele geçirildi…1 tutuklu var
Haspolat’ta bir araçta 2 bin kilograma yakın kaçak et ele geçirilirken, sürücü tutuklandı.
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Haspolat’ta bir araçta 2 bin kilograma yakın kaçak et ele geçirilirken, sürücü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri dün akşamki operasyonda Haspolat’ta bir aracı aradı.
Araçta, adanın güneyinden alınan, sağlıksız koşullarda taşınıp kanunsuz şekilde kuzeye geçirilen bin 889 kilogram ağırlığında küçük ve büyükbaş hayvan eti bulundu.
Sürücü tutuklanırken polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü açıklandı.
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