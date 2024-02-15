Haspolat'ta "iş kazası": 37 yaşındaki işçi yaralandı

Haspolat'ta dün faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında 37 yaşındaki İntiaz Waqas yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Haspolat'ta bir iş yerinde dün saat 11.30 sıralarında lavaboda meydana gelen yarığın kapatılması için yapılan kaynak çalışması sırasında, lavaboda sıkışan kurşun nitratın reaksiyona girmesi sonucunda patlama meydana geldi. Patlama neticesinde atılan parçacıkların o sırada orada işçi olarak bulunan 37 yaşındaki İntiaz Waqas'ın yüzüne gelmesi sonucu söz konusu işçi yaralandı.

İntiaz Waqas olay sonrasında özel bir hastaneye kaldırılarak yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.