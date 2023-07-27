Haspolat’ta “iş kazası”

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında çalışan 58 yaşındaki Hüsnü Arıca, mermer kaldırma makinesinin otomatik çalışması sonucu, makine ile palet tahtalarının arasına sıkışarak yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, Çarşama günü saat 12.30 sıralarında Haspolat’ta meydana geldi.

Polis, Arıca’nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, iki omuzu, sağ dirseği ve sol bacağında kırık teşhisi nedeniyle cerrahi servisinde müşahede altına alındığı bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.