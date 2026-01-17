Haspolat ve Ozanköy’de iki ayrı yangın!

Polis Basın Subaylığı, Haspolat ve Ozanköy’de meydana gelen iki ayrı yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangınların, elektrik kaynaklı kısa devreler sonucu çıktığı belirtilirken, her iki olayda da ciddi maddi hasar meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk yangın dün tarihinde saat 21.00 sıralarında, Haspolat’ta Değirmenlik eski yolu üzerinde meydana geldi. Bir şahsa ait ikametgâhın yanında bulunan köpek barınağında, muhtemelen faal durumdaki buzdolabının elektrik aksamlarının kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Yangının, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, çıkan yangın nedeniyle muhtelif beyaz eşyalar, köpek mamaları ile 7 adet ahşap çatı merteğinin yanarak zarar gördüğü kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Ozanköy’de yatak odasında yangın çıktı

İkinci yangının ise aynı gün saat 20.00 sıralarında, Ozanköy’de Aynalı Sokak’ta bir şahsa ait ikametgâhta meydana geldiği belirtildi. Polis açıklamasında, yangının yatak odasında, muhtemelen yatak üzerindeki priz çoğaltıcısına takılı şarj cihazlarının kısa devre yapması sonucu yatağın tutuşmasıyla başladığı ifade edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, muhtelif beyaz eşyalar, mobilyalar ve elektrikli cihazların yanarak zarar gördüğü, ayrıca çıkan yoğun ısı ve dumandan dolayı yatak odasının tavan sıvalarının döküldüğü ve evin tüm duvarlarının islenerek hasar gördüğü belirtildi.

Her iki yangınla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği açıklandı.