Haspolat-Güngör yolu trafiğe kapatıldı

Karayolları Dairesi, Haspolat - Güngör arası anayol güzergahında toprak işi çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Daireden yapılan açıklamada, çalışma yapılacak kesimlerde yüksek yarma ve dolguların olması sebebiyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla söz konusu güzergâhın 15 gün süreyle trafik akışına kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, 14 Mart itibarıyla başlayan çalışmalar nedeniyle trafiğin belirtilen alternatif yol güzergâhından sağlandığı belirtildi.

Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.