Haspolat Çemberi’nde asfalt yama çalışması yapılacak
Karayolları Dairesi, Haspolat Çemberi mevkiinde ana yolda meydana gelen çökmelerin giderilmesi amacıyla pazar günü asfalt yama çalışması yapılacağını duyurdu.
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Karayolları Dairesi, Haspolat Çemberi mevkiinde ana yolda meydana gelen çökmelerin giderilmesi amacıyla pazar günü asfalt yama çalışması yapılacağını duyurdu.
Daireden yapılan açıklamada, söz konusu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri istendi.
Açıklamada ayrıca, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarının önem taşıdığı vurgulandı.
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