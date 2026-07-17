“Guterres’in ziyareti çözüm süreci açısından önemli bir gelişme”

CTP Grup Başkanvekili Asım Akansoy, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz tarihlerinde Kıbrıs'a yapacağı ziyaret ile BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs konusunda gerçekleştirdiği kapalı bilgilendirme toplantısında müzakerelerin yeniden başlamasına verilen desteğin önemli gelişmeler olduğunu belirtti.

Yazılı açıklama yapan Akansoy, uluslararası toplumun Kıbrıs sorununda çözüm perspektifini koruduğunu ifade ederek, bunun Kıbrıs meselesinin gündemden düşmediğini, aksine değişen bölgesel ve küresel dengeler içinde yeniden önem kazandığını gösterdiğini kaydetti.

Doğu Akdeniz'in enerji, güvenlik, ticaret yolları ve bölgesel dengeler açısından kritik bir konuma geldiğine işaret eden Akansoy, bu nedenle Guterres'in Kıbrıs ziyaretinin rutin bir diplomatik temas olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Akansoy, ziyaretin Kıbrıs sorununun yalnızca iki toplum arasındaki bir mesele değil, bölgesel istikrarı doğrudan etkileyen stratejik bir konu olarak ele alındığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Çözüm iradesinin yeniden güç kazandığı bir dönemde Kıbrıs Türk halkının siyasi duruşunun büyük önem taşıdığını belirten Akansoy, halkın beklentisinin BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuk temelinde, siyasi eşitliği güvence altına alan, karşılıklı kabul edilebilir, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm olduğunu kaydetti.

BM'nin çözüm yönündeki kararlılığını sürdürmesinin ve Güvenlik Konseyi'nin bu yaklaşımı desteklemesinin önemli olduğunu ifade eden Akansoy, "Hiçbir uluslararası aktör Kıbrıslı Türklerin yerine irade ortaya koyamaz" dedi.

Akansoy; sağduyu, sorumluluk ve ortak aklın öne çıkarılması gerektiğini belirterek, ihtiyaç duyulanın "korkuların ürettiği siyaset değil, geleceği kurmaya odaklanan bir siyaset anlayışı" olduğunu vurguladı.