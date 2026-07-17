Nasuh Mahruki 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle tutuklandı
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucularından Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle tutuklandı.
Arama Kurtarma Derneği (AKUT) kurucularından Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada Mahruki, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile suçlanıyordu.
Mahruki, 15 Temmuz'da X hesabından yaptığı paylaşımda, darbe girişiminin "önceden fark edildiğini" ancak "rejim değişikliği" amacıyla "bilerek engellenmediğini" öne sürdü.
Mahruki iddialarına herhangi bir kanıt sunmadı.
AKUT'un eski başkanı bundan önce de sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmıştı.
Mahruki sosyal medyada "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 20 Kasım 2024'te tutuklanmıştı.
Açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme cezanın uygulanmamasına karar vermişti.