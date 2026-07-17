Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Surlariçi Çocuk Festivali düzenledi.

LTB'den verilen bilgiye göre, festival, LTB tarafından Lefkoşa Sanat Merkezi'nde (LESAM) gerçekleştirildi. Festivalde, çocuklara yönelik, Ülviye Karabaşak ile ebru sanatı atölyesi, Vantrolog Hanife Tayyareci ve Kırpık Kukla Gösterisi ile yüz boyama etkinlikleri yapıldı.

Çeşitli sanatsal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı etkinliğe, LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.