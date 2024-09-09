Haspolat bölgesinde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Haspolat bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Haspolat bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.
KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin güney doğusu ile Ekin Adademir’in kuzey kısmı arasında kalan Haspolat Sanayi bölgesinin bir kısmı etkilenecek.
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