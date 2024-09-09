Haspolat bölgesinde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında Haspolat bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin güney doğusu ile Ekin Adademir’in kuzey kısmı arasında kalan Haspolat Sanayi bölgesinin bir kısmı etkilenecek.