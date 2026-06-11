Haspolat Arıtma Tesisleri arkasında yangın

Haspolat Arıtma Tesisleri arkasındaki alanda çıkan kuru ot yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Haspolat arıtma tesisleri arkasında bulunan kuru otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangına müdahale çalışmaları sürüyor.