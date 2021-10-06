Has-Der’e “Kültürel Katkı Ödülü”

AKEL Merkez Komitesi’nin geleneksel “Tefkros Anthias-Thodosis Pieridis” Kültürel Katkı Ödülleri 5 Ekim’de düzenlenen törenle verildi.

“Tefkros Anthias-Thodosis Pieridis” Kültürel Katkı Ödülleri bu yıl seramik sanatçısı Nina Yakovu ile Kıbrıslı Türk sivil toplum örgütü Halk Sanatları Vakfı’na (HAS-DER) verildi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun da konuşma yaptığı Lefkoşa’daki Pallas Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ödül töreni kısa süre önce hayata veda eden ünlü Yunan sanatçı Mikis Theodorakis’in anısına seslendirilen şarkılarla başladı.

Ödüllerinin sunumunun ardından HAS-DER Halk Dansları Grubu da sahne aldı.

AKEL Merkez Komitesi Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ödül töreninde yaptığı konuşmada “kendilerini ödüllendirdiğimiz kültür yaratıcılarına, Nina Yakovu’ya ve kültürel organizasyon HASDER’e yurdumuzun kültürüne katkılarından dolayı takdir ve teşekkürlerimi dile getirmek istiyorum ve onların kültürel yaratıcılık değerlerini canlı tutmaya devam etmelerini diliyorum” dedi.