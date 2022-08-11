Harmancı: "Yasa geçerse toplumsal barış bitecek"

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, yerel yönetimler reformunun komiteden geçmesi durumunda toplumsal barışın biteceğini kaydetti.

Harmancı, LTB emekçilerinin bugüne kadar sahaya inmediklerini, yasanın geçmesi durumunda LTB'nin sokakta olacağını kaydetti. Harmancı "LTB emekçisi sahaya indiğinde hükümet yerinde kalamaz" dedi.

Halkını ve yurttaşlarını sürece dahil etmeyen hiçbir reformunun reform sayılmadığını kaydeden Harmancı, "burada bizim irademizi sınıyorlar" dedi.

Harmancı, Belediyeler Birliği'nin sürecin bu noktaya gelmesinde rolü olduğunu ve bu süreçte hükümetle birlikte hareket ettiklerini kaydetti.