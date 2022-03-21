Harmancı, “İdari boşluk ve kaos yaratacak gibi duruyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı YENİDÜZEN’e konuştu, reform taslağını eksik bulduğunu söyleyerek, “mevcut taslak idari boşluk ve kaos yaratacak gibi duruyor” yorumu yaptı.

Global ölçekte bakılınca dünyada böyle bir reform örneği olmadığına dikkat çeken Harmancı, iktidar ve muhalefetin reform konusunda hemfikir olduğunu ancak bu çalışmanın donanımlı teknik ekiplerle ve süre konusunda uzlaşıya vararak yapılması gerektiğini vurguladı. Harmancı şunları aktardı: “Yasada iddia edilen özerklik kısmının aksine, daha merkeziyetçi sistem öneriliyor. Global ölçeğe bakınca dünyada bu şekilde bir reform örneği yok. Değişim sürecine ilişkin çalışma donanımlı teknik ekiplerce yapılmalı ve süreyle ilgili anlaşılmalı… Reform niyeti ortadaysa, farklı ülkelerde olduğu gibi bir referandumla bu süreç takvimlendirilmeli... Aksi takdirde mevcut haliyle bu taslak idari boşluk ve kaos yaratacak gibi duruyor. Bana göre birçok yönüyle çok eksik bir taslak. Ayrıca Başkent belediyesinin hak ve menfaatlerinin de korunmadığını düşünüyorum. Çoğunlukla siyasi dengeler gözetilerek yapılmış bir çalışmaya benziyor. Bir an önce oturup uzlaşılmalı ve en erken zamanda referandum zorlanmalıdır”.

“Hükümet sendikaların hassasiyetini görmeli, süreci daha olgun bir şekilde ele almalı”

Sendikaların grev kararına destek verdiğini de söyleyen Harmancı, “sendikaların eylem kararı çok yerindedir. Güzel bir işbirliği yapılıyor. Umarım hükümet bu hassasiyeti görür ve bu dayatmadan vazgeçerek süreci daha olgun bir şekilde ele alır” şeklinde konuştu.

‘Böyle reform olmaz’

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