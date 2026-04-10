“Harekete Geçin, Sağlıklı Kalın” etkinliği düzenlendi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, 8 Nisan Ulusal Fizyoterapistler Günü dolayısıyla “Harekete Geçin, Sağlıklı Kalın” sloganıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, kurulan stantlarda bilgilendirici broşürler dağıtıldı; fiziksel aktivitenin önemi vurgulanarak, günlük yaşamda uygulanabilecek basit egzersizler tanıtıldı.

Üniversite Genel Sekreteri Cenk Paşa, fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşamın temel unsuru olduğunu belirterek, düzenli hareketin hareketsiz yaşamın yol açtığı sağlık risklerini azalttığını ve günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Meryem Güvenir Olgu ise, etkinlikle fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti; bilgilendirici broşürlerle katılımcıların bilinçlendirildiğini kaydetti.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Eser Kutlu Oyal da fiziksel aktivitenin genel sağlığın korunması ve geliştirilmesinde temel bir unsur olduğunu belirterek, düzenli egzersizin kas-iskelet sistemi fonksiyonlarının sürdürülmesi, postürün iyileştirilmesi ve kronik hastalık risklerinin azaltılmasında etkili olduğunu ifade etti.