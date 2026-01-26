“Hanginiz kaldı şaibeli olmayan?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Kötülük ve Karanlık Fırtınası” konulu konuşmasında, Meclis’te yaşanan gelişmelere ve son dönemde gündeme gelen sahte diploma ile yolsuzluk iddialarına sert eleştiriler yöneltti.

“Biz Meclis’i yeni açabildik”

Konuşmasına Meclis çalışmalarına ilişkin eleştirilerle başlayan İncirli, “Akşam oldu. İnsanlar eve dönmeye hazırlanıyor. Biz daha Meclis’i yeni açabildik. Neredesiniz? CTP grubu olarak saat 10’dan beri buradayız. Artık bundan vazgeçin. Bu şekilde işler yürümüyor” ifadelerini kullandı.

Toplumda büyük bir tedirginlik olduğunu vurgulayan İncirli, halkın geleceğe kaygıyla baktığını belirterek, “Halkımızın yüreği ağzında. İnsanlarımız, ‘acaba memleketin başına bugün ne gelecek’ diye bekliyor” dedi.

“Karanlık ilişkiler ortaya saçılıyor”

Ülkede giderek artan iddialara dikkat çeken CTP lideri, “Bu memleket karanlık ve kötülük fırtınası içine girdi. Sürekli olarak ortaya karanlık ilişkiler saçılıyor. Sahte diplomalar ve yolsuzluklar zinciri davaları var” şeklinde konuştu.

Bu konular yokmuş gibi davranılmasının ülkeye zarar verdiğini savunan İncirli, “Bu meseleler yokmuş gibi davranmaya devam etmekle memlekete büyük zararlar veriyorsunuz. Sahte diploma ve yolsuzluklar zinciri, giderek memleketin boğazını sıkar duruma girdi. Bugün bunlardan biri daha başımıza düştü” dedi.

“Safsatalara kimsenin karnı tok”

Başbakan Ünal Üstel’e de seslenen İncirli, sürecin sadece hukuki boyutuyla geçiştirilemeyeceğini ifade ederek, “Başbakan Ünal Üstel çıkıp da ‘hukuki süreç işliyor, bununla ilgili konuşamayız’ demesin. Artık herkesin karnı bu safsatalara tok. Bu mesele, siyasi olarak kirli işlerin ortalığa saçılması vaziyetidir” değerlendirmesinde bulundu.

“Dokunulmazlığın kaldırılmasını istedik”

İncirli, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak hakkında ortaya çıkan sahte diploma iddialarını hatırlatarak, “Önce UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’la ilgili sahte diploma meselesi ortaya çıktı. Bununla ilgili Başsavcılık dosya hazırlamış ve yargılamanın başlamasını istemişti” dedi.

Meclis’te alınan kararı eleştiren İncirli, “Hepiniz dokunulmazlığın kaldırılmaması yönünde el kaldırdınız. Biz CTP olarak dokunulmazlığın kaldırılmasını istemiştik. Kamu vicdanı önünde yargılanan bir vekilin gerçekten yargılanmasının önünü kestiniz” ifadelerini kullandı.

Bu tutumun üzerini örtmek anlamına gelmediğini vurgulayan İncirli, “Bu şekilde davranarak üstünü örtmüş olmuyorsunuz” dedi.

“Avrupa Parlamentosu’na gönderildi”

Yeşilırmak’ın Avrupa Parlamentosu’na gönderilmesine de tepki gösteren İncirli, “Bir de dönüp bu vekili Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıslı Türkleri temsil edecek bir göreve gönderdiniz” diye konuştu.

Bu kararın gözden geçirilmesi yönünde çağrıda bulunduklarını hatırlatan CTP lideri, “Bu kararın gözden geçirilmesi yönünde bir çağrıda bulunmuştuk. İnsanlarımızın içine sinmeyen bir durumda ısrar etmenin bir manası yoktur” dedi.

CTP’nin bu konudaki tutumunu da açıklayan İncirli, “CTP grubu olarak bizim temsilcimiz Fikri Toros’tur. Toros, temaslarını ve çalışmalarını yalnız başına yapacak. Bu görüntü de memleket açısından iyi değil” ifadelerini kullandı.

“Bir atom bombası düştü”

UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Ünal’ın yargılandığını anımsatan İncirli, bu süreçte yeni ve ağır iddiaların ortaya çıktığını belirterek, “UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Ünal, şu anda yargılanıyor. Bu yargılanma sürecinde bir üstümüze bir atom bombası düştü” dedi.

“Ziya Öztürkler’le ilgili çok ciddi iddialar”

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’le ilgili Juju davasındaki iddialara da işaret eden İncirli, “Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’le ilgili çok önemli iddialar ortaya atıldı. Bunlar çok ciddi meselelerdir” ifadelerini kullandı.

Dava sürecinde ortaya çıkan bilgilere dikkat çeken İncirli, “Ziya Öztürkler’in talebi ve baskısı sonucu bu sahte diplomaların oluşturulduğu, dava sürecinde ortaya çıktı” dedi.

Öztürkler’in İçişleri Bakanı olduğu döneme de atıf yapan İncirli, “Öztürkler, İçişleri Bakanı olduğu dönemde bu diplomaları düzenleyecek olan kişilere istisnai vatandaşlık verdi” şeklinde konuştu.

“Bu ülke bu kadar yozlaşmayı hak etmiyor”

Ülkedeki tabloyu sert sözlerle eleştiren İncirli, “Bu kadar yozlaşma ve karanlığı bu ülke hak etmiyor” dedi.

Başbakan Üstel’e çağrıda bulunan İncirli, “Öztürkler eğer sahte diplomalarla ilgili birine bakı yaptıysa Başbakan Üstel’den çok ciddi bir araştırma istiyoruz. Rapor da bekliyoruz. Kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Hanginiz kaldı şaibeli olmayan?”

Başsavcılığın Öztürkler’le ilgili bir dosya hazırlaması ihtimaline değinen İncirli, iktidara yönelik eleştirisini şu sözlerle sürdürdü:

“Başsavcılık eğer Öztürkler’le ilgili bir dosya oluşturacaksa, bu defa da onun dokunulmazlığının kaldırılmaması için mi uğraşacaksınız? Hanginiz kaldı şaibeli olmayan?”