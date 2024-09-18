“Handpan kendini ifade etmek için yeni bir araçtır”

Ebru KOCAOĞLAN

“Dinginleştirici, ses şifası (sound healing) amacıyla kullanılan bir enstrüman…”

Dünya, bu yeni enstrümanı, bu sözlerle tanımlıyor…

2000’lerin başında, İsviçre’de üretilen ve 2007 yılından bu yana dünyaya yayılan ‘Handpan’ dinleyicilerde, “farklı bir boyut ve sağlıklı ruh hali” hislerini uyandırıyor.

Dünya müzik tarihinin “genç” bir enstrümanı olan ‘Handpan’in hikayesini, onu çalarak “sakinleşen ve sakinleştiren” 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk Emre Vechi’den dinledik.

Kıbrıs’ın Kuzeyinde doğup büyüyen Emre Vechi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra AB bursunu kazanarak Hollanda’ya taşındı. Son 3 senesini Hollanda’da yaşayarak geçiren Emre Vechi, bir senedir “Handpan” enstrümanına karşı duyduğu tutkusunu insanlarla paylaşmak istediğini belirtiyor.

Bir sene önce Handpan çalmaya başlamasına rağmen, enstrümanın vermiş olduğu huzur ve tutkuyu derinlemesine keşife çıkan 25 yaşındaki Emre Vechi, Handpan’ın kendini ifade etmek için yeni bir araç şekli olduğunu söylüyor.

Kıbrıs’taki insanların, iyileşmeye, rahatlamaya ve sakinleşmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Emre Vechi’nin hedefi Handpan’ı adada yaygınlaştırmak…

“Üretim ve ilgi son yıllarda arttı”

Emre Vechi tutku duyduğu Handpan enstrümanını şu şekilde anlatıyor;

“Handpan diğer müzik aletlerine göre çok yeni bir enstrümandır. 2000’lerde İsviçre’de üretilmiş ve 2007 yıllarında dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu enstrüman tamamen el yapımı olduğu için minimum bir haftada üretimi gerçekleşiyor. Özellikle akordun yapılma işlemi çok hassas olduğundan dolayı bu enstrüman dünyada çok az kişi tarafından üretiliyor.”

Emre Vechi, son yıllarda Handpan enstrümanına karşı insanların ilgisinin arttığını ve bu sebepten dolayı daha çok kullanılmasıyla birlikte hem üretimin, hem de bu enstrümanı çalanların arttığını ifade ediyor.

“Bu enstrüman çok yeni olduğu için hala keşif aşamasındadır”

Handpan’in çeşitli amaçlar için kullanılabildiğini de belirten Emre Vechi, genelde ses şifası (sound healing) amacıyla kullanıldığını anlatıyor ancak farklı müzik tarzlarıyla da birleştirilerek kullanılabildiğini ifade ediyor. Emre Vechi, “Bu enstrüman çok yeni olduğu için hala keşif aşamasındadır, henüz bir sınırı yok ve kullanan kişiler tarafından hala yeni keşifler yapılabilir” diye belirtiyor.

Diğer ekipmanlara kıyasla handpan çalmanın çok basit olduğunu ve herkesin bu aleti rahatça çalabileceğini vurgulayan Emre Vechi, “Hem küçük çocuklar hem de yaşlı insanlar hayatlarının her döneminde handpani çalabilir.” diyor.

“Handpan kendini ifade etmek için yeni bir araçtır”

Emre Vechi, handpan’ın çok rahatlatıcı bir sesi olduğunu, hem çalarken hem de dinlerken zamanı ve nerede olduğunu tamamen unutup, rahatlayıp, zihninin içinde farklı bir yolculuğa çıkmanı sağlayan bir enstrüman olduğunu ifade ediyor.

Yoğun bir duygu hissettiğin zaman, o duygunun sesini ve ritmini handpan’la ortaya çıkarabileceğini belirten Emre Vechi, “Handpan kendini ifade etmek için yeni bir araçtır” diyor.

“Doğru çalma yöntemi yok, kontrol tamamen sende”

Handpanı bir sene önce çalmaya başladığını anlatan Emre Vechi, 6 sene önce bu müzik aletini ilk defa duyduğunu belirtiyor. Bir sene önce Amsterdam’da bir handpan festivaline katıldıktan sonra, orada ilk defa handpan’ı çalma fırsatı bulduğunu ve bu deneyimi yaşadıktan sonra enstrümana karşı bağlandığını ve bu enstrümanı bırakmak istemediğini belirtiyor.

Emre Vechi handpan’ı çalmaya başlamasıyla yaratıcılığının farklı seviyelere çıkmaya başladığını anlatıyor ve şöyle devam ediyor: “Handpan bana çok fazla tutku ve heyecan verdi. Bu enstrümanda sonsuz imkan ve ihtimal var, ucu bucağı yok. Doğru çalma yöntemi yok, tamamen kontrol sende.

Kendi handpan’ımı aldığım zaman her gün sabah işe gitmeden bir saat hanpan’ımı çalarak kendimi geliştirmek istedim. Kendimi her gün daha çok geliştiriyorum ve geliştirmeye de devam edeceğim.”

“Kıbrıs’a handpanı getirmek ve ilgiyi adamızda arttırmak istiyorum”

Ülkemizde bulunmayan ve duyulmamış bir ekipman olduğu için birçok insan bu enstrümanın sesini ilk kez duyduğunu belirtiyor Emre Vechi ve şöyle devam ediyor; “Kıbrıs’tan birçok insan ‘bu aletin adı nedir?’ ‘bu hangi enstrümandır?’ gibi sorular soruyorlar. Bu enstrümana her yaştan ilgi var. Kıbrıs’ın Kuzey’inde birçok insan bu ekipmanı nereden alabileceğini ve bu ekipmana nasıl ulaşabileceğini bana sosyal medyadan soruyor.” diyor. Emre Vechi, yurt dışında kurmuş olduğu bağlantıları aracılığıyla birçok insana handpan’ı satın almada ve bu ekipmanı çalma konusunda eğitim verdiğini söylüyor.

Yurt dışında birden çok etkinlikte Handpan çaldığını belirten Emre Vechi, Kıbrıs’ın kuzeyinde de bir kaç farklı etkinlikte yer aldığını söylüyor. Emre Vechi, “Kıbrıs’ın kuzeyine handpan’ı getirmek ve buna olan ilgiyi adamızda arttırmak istiyorum. Çünkü dünyada ve ülkemizde bu tarz bir alete gerçekten ihtiyaç var. İnsanların, iyileşmeye, rahatlamaya ve sakinleşmeye ihtiyacı var. Bu ülkeye bu enstrümanı getirebilmek ve yeni bir şey başlatmak oldukça zor, fakat bunu yapabilirsem bu ülkenin bana kattıklarını geri vermek istiyorum.” diye ifade ediyor.

“Bir şeye tutku ve heyecan hissettiğinde bunun çok özel bir şey olduğunu farkına var”

Emre Vechi tutku ve heyecanla yola çıktığı bu handpan serüvenin peşinden giderek hayallerini gerçekleştirmeye başladığını ve bunun ona ‘tatminlik’ duygusu verdiğini ifade ederek, insanları tutkularının peşinden gitmesi için sesleniyor:

“İçinde bir şeye tutku ve heyecan hissettiğinde bunu çok özel bir şey olduğunu farkına var.

Sana gerçekten bu tutkuyu ve heyecanı hissettiren şeyin ne olduğunu keşfet ve onun peşinden git.

Hayalini kur, ne yapmak istediğini ve nasıl bir hayat yaşamak istediğini, oraya nasıl gideceğini düşünme! Sadece hayalini kur, seni ne mutlu eder? Hayatında neyin olmasını isten? Kafanda gerçekten detaylarıyla hayalini kur ve bu heyecanın peşinden git!

Başarısız olsan bile, denemek büyük bir başarıdır. Çünkü sen hayalinin peşinden gittin ve kendini seçtin, kendi yapmak istediğini seçtin. Bu içinde inanılmaz derecede bir huzur ve tatmin yaratır.

Keşke dememek için hayallerinin peşinden git ve gör! Deneyimlemeden bilemezsin. Bir anda çok hızlı bir şekilde bütün hayatın değişir ve bütün kapılar sana açılabilir!”