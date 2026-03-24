Hamzaoğulları’ndan hükümete çok yönlü eleştiri: “Sorular artıyor, yanıt yok”

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, konuşmasında, İskele- Karpaz bölgesinde 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezine ve Çalışma Bakanlığı altındaki dairelerin tek çatı altına alınmasına yönelik bir çalışma olup olmadığını sordu.

CTP’ye yönelik son haftalarda artan saldırılar olduğunu savunan Hamzaoğulları, kendisinden “gereksiz” diye bahseden bir paylaşıma işaret ederek, milletvekili olmadan önce başkanlığını yaptığı örgütlere dikkat çekti.

Öğrenci sayısının eskiden 105 bin olarak zikredilirken bugünlerde sayının 55 binlerde olduğunun ifade edildiğini kaydeden Hamzaoğulları, bu konudaki soru işaretlerini paylaştı. Hamzaoğulları, bunun yanında “insan kaçakçılığı, araç galerilerinde usulsüzlük, sahte diploma, sosyal konut belgeleri, münhalsiz istihdam, ihalesiz alım” gibi bazı iddialara değindi.

Halktan kendisine yöneltilen soruları da paylaşan Hamzaoğulları, otobüs şoförlerine yönelik bir katkının yapılması gerektiğini kaydederek, toplu taşımacıların yaşadığı sorunlar hakkında konuştu; bu kişilerin ödeme beklediğini belirtti. Hayvancıların da zor durumda olduğunu kaydeden Hamzaoğulları, kulak paralarının ne zaman ödeneceğine dair net bir tarih verilmesi talebinde bulundu.

Hamzaoğulları, üniversitede okuyan çocukların burslarının düzenli ödenmemesinden dolayı sıkıntılar yaşandığını söyledi.