Hamitköy’deki iş kazası: İşverenler tutuksuz yargılanacak

Hamitköy’de Rao Adnan Saleem’in ağır yaralandığı iş kazasıyla ilgili tutuklanan işverenler N.C. ile Y.A. yeniden mahkemeye çıkarıldı, ilerde davalarında hazır olmaları şartıyla tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Vasvi Özbey, 2 Kasım tarihinde Hamitköy’deki bir ambarda çalışan Rao Adnan Saleem’in raylı bagaj kapısının aşağıya doğru kapanması sonucu boyun kısmına düşüp ağır yaralandığını anımsattı.

Polis, Saleem’in ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve omuriliğinde kırık teşhisi konduğunu, bilincinin kapalı olduğunu ayrıca hayati tehlikesinin bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, aracın muayenesinin yapıldığını ve soruşturmanın tamamlandığını belirtip, ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin zanlıları uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.