Hamitköy'de iş kazası: 1 ağır yaralı
Hamitköy'de bugün 33 yaşındaki Ahmet Alaçam (E) bir aracı tamir ettiği sırada aracın takozlar üzerinden aşağıya akması sonucu ağır şekilde yaralandı.
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Hamitköy'de bugün 33 yaşındaki Ahmet Alaçam (E) bir aracı tamir ettiği sırada aracın takozlar üzerinden aşağıya akması sonucu ağır şekilde yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Hamitköy'de bugün saat 12.15 sıralarında 33 yaşındaki Ahmet Alaçam takoz üzerinde bulunan çift kabin aracı tamir etmek için araç altında çalıştığı sırada aracın takozlar üzerinden aşağıya akması sonucu ağır şekilde yaralandı.
Olay sonrası ağır bir şekilde yaralanan Ahmet Alaçam, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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