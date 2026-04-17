Hamitköy’de asfaltlama çalışmaları yapılacak, bazı sokaklar trafiğe kapatılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) şehrin genelinde başlattığı asfaltlama çalışmaları yarın Hamitköy bölgesinde devam edecek, bazı sokaklar trafiğe kapatılacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, yarından itibaren Oğuz Karayel Sokak, Galip Bozalp Sokak, Şht Polat Ali Sokak ve Öğün Sokak'ta asfaltlama çalışmaları yapılacak ve çalışmalar süresince bu sokaklar trafiğe kapatılacak.

LTB, çalışmalar tamamlanana kadar bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.