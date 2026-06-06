Gazeteciler Birliği Genel Kurulu yapılıyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Genel Kurulu, bugün yapılıyor.

KTGB Kompleksi Paradise Park Kapalı Salonu'nda saat 10.50'de başlayan Genel Kurul’da ilk olarak divan oluşturuldu.

Divan Başkanının Ali Baturay, Divan katiplerinin ise Bertuğ Topal ve Bahadır Ayna olarak belirlenmesinin ardından, KTGB Başkanı Efdal Keser konuşma yaptı.

Genel Kurul’da daha sonra Faaliyet Raporu, Genel Sekreter Canan Onurer ve Mali Rapor da Eğitim Sekreteri İltaç Aslım tarafından okundu, ardından Medya Etik Kurulu’nun çalışma esaslarını ve üyelikleri düzenleyen “Medya Etik Kurulu Yönetmeliği” üyelerin oylarına sunularak kabul edildi.

Denetleme Kurulu’nun; Artun Çağa, Damla Soyalp, Meltem Sonay, İrfan Gündüzler (Yedek) ile Ramazan Adnan (Yedek) ve Onur Kurulu’nun; Özgül Gürkut Mutluyakalı, Osman Kurt, Efdal Keser, Hatice Tunga (Yedek) ve Cafer Özsoykal (Yedek) olarak belirlenmesinin ardından, iki yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim, birliği BRTK Yönetim Kurulu ve TAK Yönetim Kurulunda temsil edecek üyeler için seçime geçildi.

Oy verme işleminin saat 14.00’te tamamlanması bekleniyor.

Keser

KTGB Başkanı Efdal Keser konuşmasında, görev süresinin büyük çoğunluğunu “gazeteciliğin suç olmadığını” anlatmakla geçirdiklerini söyleyerek, Meclis komitelerine katılarak gazeteciliğin neden özgür olması gerektiğini anlattıklarını belirtti.

Hükümeti eleştiren Keser, Ceza Muhakemeleri Usülü (Değişiklik) Yasası'nın içeriği hakkında bilgi vererek, yasa değişikliğinin, bazı isimlerin korunması ve bazı yolsuzlukların açığa çıkmasının önüne geçilmesi için yapıldığını savundu.

“Yeni seçilen yönetim kurulu işin peşini bırakmayacaktır.” diyen Keser, yeni seçilecek yönetime başarılar diledi.

Onurer

KTGB Genel Sekreteri Canan Onurer de faaliyet raporunu okumadan önce bir konuşma yaparak, yönetim kuruluna verdikleri emek ve mücadele için teşekkür etti.

Görev süreleri boyunca gazetecilerin görevini yaptığı için tehdit ve baskı altında kaldığını, işlerini kaybettiğini söyleyen Onurer, basın özgürlüğü kısıtlayacak yasa ve uygulamaların "gündemden düşmediğini" belirtti.