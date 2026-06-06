Okuma yazma öğrendiler, Büyük Kütüphane’ye üye oldular

Yakın Doğu Üniversitesi ile Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu iş birliğinde hayata geçirilen “okuma-yazma kursu”, altı aylık eğitim sürecinin ardından anlamlı bir başarı hikayesine dönüştü. Okuryazar olmayan kadınların eğitim hayatına yeniden adım atmasını sağlayan proje kapsamında 9 kadın eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümü ve Toplumsal Katkı Komisyonu tarafından yürütülen proje, kadınlara yalnızca okuma-yazma kazandırmayı değil; aynı zamanda onların sosyal hayata daha aktif katılmalarını, özgüvenlerini artırmalarını ve günlük yaşam becerilerini geliştirmelerini amaçladı. Toplumsal fayda odaklı yönüyle dikkat çeken proje, kadınların yaşamlarında yeni bir sayfa açmalarına katkı sundu. Düzenlenen sertifika töreninin açılışında; Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Katkı Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burak Gökbulut, Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yeniasır ve Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Ali Birsen birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları; Prof. Dr. Burak Gökbulut, Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, Ali Birsen ile kurs eğitmenleri Ezgi Demirel ve Tülaynur Koyun tarafından takdim edildi.

Törenin ardından Prof. Dr. Burak Gökbulut tarafından kursiyerlere kitap hediye edilirken, kadınlar için hazırlanan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane üyelik kartları da teslim edildi. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi’ni gezen kursiyerler, kütüphanenin sunduğu olanaklar hakkında bilgi alarak keyifli bir gün geçirdi.

Eğitim sürecine gönüllü olarak destek veren Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Ezgi Demirel ve Tülaynur Koyun da törende unutulmadı. Kadınların eğitim yolculuğuna sundukları özverili katkılar dolayısıyla hazırlanan teşekkür plaketleri, Prof. Dr. Burak Gökbulut ve Prof. Dr. Mustafa Yeniasır tarafından kendilerine takdim edildi.

Kadınların eğitimi toplumsal dönüşümün anahtarı oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Katkı Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burak Gökbulut, kadın eğitiminin toplumsal dönüşümde kritik bir rol oynadığını belirterek, “Eğitimli bir kadın, ailesini, çocuklarını ve yaşadığı çevreyi dönüştürebilecek en güçlü aktörlerden biridir” dedi. Üniversitelerin yalnızca bilgi üreten değil, aynı zamanda topluma doğrudan katkı sunan yapılar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gökbulut, eğitime erişimin artırılmasının sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yeniasır, öğretmenlik mesleğinin sadece sınıf ortamıyla sınırlı olmadığını belirterek, “Öğretmenlik yalnızca sınıf ortamında öğrenilen bir meslek değildir; toplumla iç içe olmak bu sürecin en önemli parçasıdır” dedi. Projenin öğretmen adaylarına sahada önemli bir deneyim kazandırdığını ve mesleki gelişime katkı sağladığını vurguladı.

Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü Ali Birsen ise kadınların eğitim yolculuğuna katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Bu projeler kadınların hayatında kalıcı ve dönüştürücü bir etki oluşturuyor” dedi. Üniversite–toplum iş birliğinin önemine dikkat çeken Birsen, bu tür çalışmaların geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri olduğunu söyledi.