“Tüm çocuklarımız özeldir, başarılıdır ve değerlidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bugün gerçekleştirilen Kolej Giriş Sınavı dolayısıyla yaptığı açıklamada, sınava giren tüm öğrencilerin sonuç ne olursa olsun başarılı, özel ve değerli olduğuna dikkat çekti.

CTP’den yapılan açıklamada, ilkokulu tamamlayan iki bini aşkın çocuğun bugün Kolej Giriş Sınavı’na katıldığı hatırlatılarak, “İlkokulu tamamlayan iki bini aşkın çocuğumuzun bugün girdiği Kolej Giriş Sınavı sonucu ne olursa olsun tüm çocuklarımız başarılıdır, özeldir ve değerlidir” ifadelerine yer verildi.

Parti açıklamasında, çocukların sahip olduğu potansiyeli en üst düzeye çıkarma sorumluluğunun bilincinde olunduğu belirtilerek, kaliteli kamusal eğitimin vazgeçilmez bir ilke olduğu kaydedildi.

“Ezber yarışına değil, düşünen ve üreten bireyler yetiştirilmeli”

CTP, eğitim sisteminin ezber odaklı bir yarış anlayışından uzaklaşması gerektiğine dikkat çekerek, düşünerek üreten insanı yetiştirecek bir eğitim modeline ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, Kolej Giriş Sınavları da dahil olmak üzere tüm ölçme ve değerlendirme uygulamalarının ezbere dayanan yarışmacı sınav anlayışlarıyla değil, çağdaş eğitim yaklaşımları ve pedagojik ilkeler doğrultusunda oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Kamu okullarının altyapılarının güçlendirilmesi çağrısı

Öte yandan açıklamada, her alan ve kademedeki kamu okullarında fiziki ve akademik altyapıların desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Eğitim ve öğretim uygulamalarının güçlendirilmesinin önemine işaret edilen açıklamada, kolej programlarının yaygınlaştırılması ve mümkün olan en fazla sayıda öğrencinin kolej eğitimi alabilmesi için gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

CTP, açıklamasının sonunda, Kolej Giriş Sınavı’na katılan tüm öğrencilere başarı dileklerini ileterek, “Almış oldukları puanlar ne olursa olsun her birinin ülkemiz ve bizim için çok değerli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.