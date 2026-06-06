Erdoğan’dan Kıbrıs sorununda “yeni girişime” yeşil ışık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıs sorununda resmi müzakerelerin yeniden başlamasını hedefleyen Birleşmiş Milletler öncülüğündeki “yeni bir girişime” onay verdiği öne sürüldü.

Cyprus Mail’in üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Erdoğan “yeni girişim” ihtimaline olumlu yaklaşıyor ve Türkiye, Kıbrıs’ın güneyinde çözüm için gerekli siyasi iradenin bulunduğuna inanması halinde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelere katılmaya hazır olduğunu ifade ediyor.

Haberde, Erdoğan’ın Kıbrıs sorununun çözümsüz kalmasının son yıllarda Türkiye’ye “hak etmediği maliyetler yüklediği” görüşünde olduğu belirtildi. Özellikle Erdoğan liderliğindeki Türk hükümetlerinin, 2004 yılında gerçekleştirilen Annan Planı Referandumu sürecine ve 2017 yılında Crans-Montana’da yapılan ancak sonuçsuz kalan müzakerelere destek vermesinin bu değerlendirmede etkili olduğu kaydedildi.

Kaynaklar, Türkiye’nin hem 2004 referandumuna hem de 2017’deki müzakere sürecine verdiği desteğin, Erdoğan’ın “pragmatik ve yapıcı yaklaşımının” ve Kıbrıs sorununa çözüm bulunması yönündeki iradesinin göstergesi olarak değerlendirildiğini aktardı.

Habere göre Erdoğan, Türkiye’nin karşılıklı fayda sağlayacak bir çözüm yönündeki kararlılığını ortaya koymasının, ülkenin Avrupa ve bölgeyle ilişkilerini daha da geliştirmesinin en etkili yolu olduğuna inanıyor. Bu yaklaşımın, Kıbrıs sorununun Türkiye’nin dış ilişkilerinde engel oluşturmasının önüne geçebileceği değerlendiriliyor.

Genişletilmiş toplantı beklentisi

Kaynaklar, Erdoğan’ın bu çerçevede önümüzdeki aylarda Kıbrıs’taki iki tarafın yanı sıra garantör ülkeler olan Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile Birleşmiş Milletler’in katılımıyla genişletilmiş bir Kıbrıs toplantısının düzenlenmesini beklediğini aktardı.

Erdoğan’ın bu yöndeki desteği, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Pazar günü adaya gelmeye hazırlandığı bir dönemde gündeme geldi.

Holguin’in Pazartesi günü Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ve Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile ayrı ayrı görüşmeler yapması, ardından ise Türkiye ve Yunanistan’a gitmesi bekleniyor.

“Yeni girişim” tartışmaları sürüyor

Kıbrıs sorununda yeni bir girişimin ne zaman başlayacağı konusu son haftalarda gündemdeki yerini koruyor.

Tufan Erhürman, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığının Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından yürütüldüğü altı aylık sürenin sona ermesinin ardından, Temmuz ayında yeni bir girişimin başlayacağını söylemişti.

Kıbrıs’ın güneyi ise söz konusu girişimin fiilen başlamış olduğunu savunuyor. Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Hristodulidis’in Mart ayında BM Genel Sekreteri António Guterres ile Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bu girişimi kamuoyuna açıkladığını belirtmişti.

Holguin, Kıbrıs’a son ziyaretini Ocak ayında gerçekleştirmiş ve iki liderle üçlü bir görüşme yapmıştı. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, taraflar arasında güven artırıcı önlemler konusunda daha somut sonuçlar elde edilmeden yeni bir genişletilmiş toplantının düzenlenemeyeceğini ifade etmişti.

Bazı değerlendirmelerde, bir sonraki genişletilmiş toplantının geçen yıl 16-17 Temmuz tarihlerinde yapılan son toplantının yıldönümüne denk gelecek şekilde gelecek ay düzenlenebileceği belirtilse de, mevcut göstergeler bu takvimin daha ileri bir tarihe ertelenebileceğine işaret ediyor.