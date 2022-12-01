Hamitköy’de ağaçlık bir alana götürüp darp ettiler

“Soygun”, “Zorla İnsan Kaçırma” ve “Ciddi Darp” suçlarından tutuklanan zanlılar G.A.A.M., L.H.S.M., S.R.I.M. ve Y.S.A.W.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, 30 Kasım tarihinde, Lefkoşa-Küçük Kaymaklı'da, zanlıların, “arkalarından konuştuğu” gerekçesiyle eski arkadaşları olan 20 yaşındaki A.N.’yi plakası tespit edilemeyen bir araçla okula götüreceklerini söyleyip alıkoyduktan sonra, Hamitköy' de ağaçlık bir bölgeye götürüp ciddi şekilde darp ettikten sonra telefonunu ve 100 Amerikan Doları parayı alarak soysun suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, zanlıların 1 Aralık tarihinde tespit edilerek, mahkeme emri gereği tutuklandıklarını ve aynı tarihte G.A.A.M.’ın evinde yapılan aramada A.N.’ye ait cep telefonunun tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili tahkikatın henüz yeni başladığını, halen aranmakta olan emareler, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleriolduğunu belirtti, zanlıların ilk aşamada 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.