“Halkın daha fazla mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), enerji sektöründe yaşanan sorunlar çözülmediği ve Uzlaştırma Kurulu’nun aldığı kararlar uygulanmadığı gerekçesiyle şok eylem kararı aldığını açıkladı.

El-Sen’den yapılan açıklamada, üyelerin insanca yaşam koşulları ve güvenceli çalışma taleplerini yapıcı bir anlayışla her zeminde dile getirildiği ancak diyalogdan yana tutumun kararlılıkla sürdürüldüğü ancak iyi niyetli girişimlerin karşılıksız bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, bugün sendika bünyesinde gerçekleştirilen toplantıda, enerji sektöründe yaşanan sorunlar ve kamuoyunun yakından bildiği, kabul edilemez uygulamaların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği vurgulanarak, Uzlaştırma Kurulu’nun almış olduğu kararların KIB-TEK Yönetimi tarafından uygulanmaması, süreklilik arz eden elektrik kesintileri, bilinçli şekilde yapılmadığı ifade edilen yatırımlar ve kurum bünyesinde tespit edildiği kaydedilen ciddi usulsüzlüklerin ele alındığı belirtildi.

“KIB-TEK’in bu noktaya sürüklenmesinin sorumluları bellidir. Alınan kararları yok sayan, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yönetim anlayışı artık tahammül edilemez bir boyuta ulaşmıştır.” denilen açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu sorumsuzluğa karşı herhangi bir ön açıklama yapılmaksızın şok eylemler gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

El-Sen’in, halkın daha fazla mağdur edilmesine, kamu kaynaklarının usulsüz şekilde kullanılmasına ve kurumun bilinçli olarak işlevsiz hale getirilmesine asla izin vermeyeceği ifade edilen açıklamada, sendikanın, sürecin takipçisi olacağı, mücadeleden geri adım atmayacağı ve gereken her türlü meşru adımı kararlılıkla atacağı belirtildi.