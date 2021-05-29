"Halkın alım gücü düşüyor, Azınlık Hükümeti seyrediyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti tarafından son dönemde yapılan zamlara tepki göstererek, "halkın sefalete sürüklendiğini" belirtti.

Açıklamada bazı veriler paylaşılırken, "yoksulluğun derinleştiği böylesi bir dönemde hükümet hiç utanmadan, sıkılmadan, vicdanı dahi sızlamadan, tek avantajı maaşı bir nebze koruma niteliği taşıyan hayat pahalılığı ödeneğini dört ay süreyle durdurmayı öngören yasayı Meclis’ten geçirmeye çalışıyor." denildi ve hükümeti istifaya davet etti.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Reel maaşlar ve buna bağlı olarak satın alma gücü sürekli olarak gerilemesine rağmen, UBP-YDP- DP Azınlık Hükümeti yüzü kızarmadan, insafsızca zam üstüne zam yapıyor, halkı sefalete sürüklüyor. Akaryakıt, tüp gaz, ilaç, temel tüketim maddeleri ciddi oranda zamlandı. Marketlere girilemez oldu. Yetersiz ve dengesiz beslenen, sağlık ihtiyaçlarını karşılayamayan, ev/dükkan kirasını ödeyemeyen, sosyal güvenlik mükellefiyetlerini yerine getiremeyen insan sayısı arttıkça arttı. Veriler ne durumda olduğumuzu açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. 2020 enflasyonu yüzde 15,03 kamu görevlilerinin brüt maaşlarına yapılan artış ise yüzde 12,98. Son 15 ayda asgari ücrete yapılan artış yüzde 15,09. 1 Ocak 2020’den günümüze Türk Lirası’nın Sterlin karşısındaki değer kaybı yüzde 50’nin üzerinde. Ocak 2020’de 400 Sterlin taksit ödeyen birisinin cebinden 3.152 TL çıkarken, bugün yüzde 55 artışla 4.872 TL çıkıyor. Türk Lirası’nın ciddi anlamda değer kaybettiği, alım gücünün gerilediği, yoksulluğun derinleştiği böylesi bir dönemde hükümet hiç utanmadan, sıkılmadan, vicdanı dahi sızlamadan, tek avantajı maaşı bir nebze koruma niteliği taşıyan hayat pahalılığı ödeneğini dört ay süreyle durdurmayı öngören yasayı Meclis’ten geçirmeye çalışıyor. Ancak bu yasanın geçmesi için kalkacak ellerin, bir gün şamar şeklinde kendilerine geri döneceğini hiç hesaplayamıyorlar. UBP-DP-YDP Azınlık Hükümetinin görevde kaldığı her gün zamdır, yokluktur, yoksulluktur, antidemokratik uygulamadır, kazanılmış hakların gaspıdır, padişahlık hevesidir, kaostur. Yeter artık, halka karşı biraz saygınız varsa istifa edin."